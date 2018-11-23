23 Kasım 2018 Cuma 12:58



23 Kasım 2018 Cuma 12:58

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Masa Başı Tatbikatı" düzenlendi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında AFAD binasında düzenlenen tatbikata, AFAD personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.Vali Bilgin, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada, bu tür tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.Yaşanabilecek olası olaylar karşısında tüm kurumların uyum içerisinde çalışması gerektiğini anlatan Bilgin, olası olaylara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla zaman zaman tatbikatlar düzenlendiğini ifade etti.Afet ve krizlerin beklenmedik zamanda meydana geldiğini aktaran Bilgin, bu olaylara her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.Konuşmaların ardından senaryo gereği yaşanan bir sel felaketinin ardından kriz masası oluşturularak, çalışmalar yönetildi.Olay yerine intikali sağlanan personel zaman zaman telsiz ile kriz masasına konuyla ilgili bilgiler aktardı.Yaklaşık 1 saat süren tatbikat sona erdi.