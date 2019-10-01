Haberler » Güncel » Haber

"Maşa ile Koca Ayı" Adanalı miniklerle buluşacak

Orijinali Rus halk masalına dayanan ve yayınlanmaya başladığı 2015 yılından bu yana çocukların yoğun ilgi ve zevkle izlediği Maşa ve Koca Ayı çizgi dizi karakterleri Adanalı miniklerle buluşacak.

01.10.2019 10:35
Orijinali Rus halk masalına dayanan ve yayınlanmaya başladığı 2015 yılından bu yana çocukların yoğun ilgi ve zevkle izlediği Maşa ve Koca Ayı çizgi dizi karakterleri Adanalı miniklerle buluşacak.

Maşa adlı küçük bir Rus kızının, sirkten emekli olan Mişka adlı bir ayıyla birlikte yaşadığı komedi dolu maceraları konu alan çizgi dizi yeniden Optimum AVM'de sergilenecek. 28 Ekim ve 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikte çocuklarla buluşacak olan Maşa ve Koca Ayı, komik ve öğretici hikayeleriyle, çocukları gerçek arkadaşlık, önemseme, özgürlük ve temel yetenekler hakkında eğlenceli ve zeki bir şekilde aydınlatacak.

Maşa ile Koca Ayı, 2 gün boyunca, 3 seansta düzenlenecek etkinlikte 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, çocukların karşısında olacak.

Çocuklar TV ekranlarından izledikleri çizgi karakterlerle konuşup, fotoğraf çektirme imkanı da bulacak. - ADANA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
15:30 Akar, Karadağ Savunma Bakanı Boskovic ile görüştü
15:30 Çukur'un oyuncuları ve mekanları zula'ya taşındı
15:30 Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı
15:30 Aydın Valiliği'nden "Kömür İhalesi" hakkında basın açıklaması
15:29 Besni'de miniklere itfaiye mesleği tanıtıldı
15:29 İhh, kafranbel'deki sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı