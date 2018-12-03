Masa Tenisi Başlama Vuruşunu Erdoğan Bıyık Yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:05

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle otizmli gençler için masa tenisi turnuvası katılan MHP Düzce Belediye Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık turnuvanın başlama vurusunu yapması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri tarafından bu yıl 1. İlki organize edilen "Sporda biz, Engelsiz 1. Masa Tenisi Turnuvası" üniversitenin spor salonunda yapıldı. Masa Tenisi Turnuvasına Düze Üniversitesi İdari Personeli, Üniversite öğrencileri, MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı ve ASKF Düzce Şubesi Başkanı Erdoğan Bıyık, İzle Otizm Kulübü, Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Merkezi, Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü öğretmenleri ve öğrencileriyle davetliler katıldı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize edilen "Sporda biz, Engelsiz 1. Masa Tenisi Turnuvası" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından MHP Düzce Belediye Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık turnuvanın başlama vuruşunu Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü öğrencisi Barış ile birlikte yaptı.Erdoğan Bıyık başlama vuruşunun ardından yaptığı konuşmada, "Bizler Düzce Belediyesine talip olduk. Bunu da Düzce'ye hizmet etmek için yaptık. Düzce'de engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına çeşitli projeleri hayata sokacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE