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Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

21.10.2019 15:17Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmaları 19 - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmalara ilimizi temsilen katılan Kocasinan Belediye Spor Kulübü Masa Tenisi bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarışmalardan Bölge İkincisi olarak dönen Masa Tenisi takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

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