Masa Tenisi: Erkekler Ettu Kupası

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Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası 3. tur rövanş maçında Fenerbahçe
, deplasmanda İspanya
'nın Cajasur Priego takımına 3-1 mağlup oldu.
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybeden Fenerbahçe, kupanın dışında kaldı.
İlk maçta Afşin Gül karşısında 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle üstünlük sağlayan Qiyao Han
takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci mücadelede Alejandro Calvo'yu 11-8, 8-11, 11-9 ve 11-6'lık setlerle yenen Muhammed El Beiali skora dengeyi getirdi.
Üçüncü karşılaşmada Carlos Machao, sarı-lacivertli ekipten Mesud Farahmand'ı 12-2, 11-4 ve 11-4'lük setlerle yenerek yeniden takımını öne geçirdi. Dördüncü maçta Qiyao Han'ın Muhammed El Beiali'yi 11-4, 8-11, 11-5 ve 11-3'lük setlerle mağlup etmesiyle ev sahibi ekip rövanş mücadelesini 3-1 kazandı.
Fenerbahçe
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:17