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Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi

Büyükşehir ücretsiz spor okulları kapsamındaki masa tenisi branşı ile öğrencilerin düşünce gücü ve refleksleri pekiştiriliyor.

14.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:06Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi
Büyükşehir ücretsiz okulları kapsamındaki masa tenisi branşı ile öğrencilerin düşünce gücü ve refleksleri pekiştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen kış dönemi Ücretsiz Spor Okulları projesinde açılan masa tenisi kursuna özellikle minikler yoğun ilgi gösteriyor. 10 branşta açılan kurslarda çocukların okulla ile birlikte derslerini daha verimli ve kaliteli geçirmelerini hedeflediklerinin altını çizen kurs yetkilileri, isteyen tüm çocukların ücretsiz masa tenisi kursundan faydalanabileceğini belirtti.

Alanında uzman antrenör eşliğinde haftanın 2 günü 1'er saat ders alan öğrencilere forehand, backhand, düz top, kesik top gibi teknik terimlerin öğretildiği masa tenisi eğitimleri; ayrıca reflekslerin gelişimi, hızlı karar verme, hızlı hareket etme gibi fonksiyonları arttırarak vücut gelişimine fayda sağlıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor

Kaynak: İHA

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