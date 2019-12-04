Haberler » Spor » Masa Tenisi Şenliği'nde raketler konuştu - Spor

Masa Tenisi Şenliği'nde raketler konuştu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Masa Tenisi Şenliği ile engelli sporcular raketleri konuşturdu.

04.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58Masa Tenisi Şenliği'nde raketler konuştu
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Masa Tenisi Şenliği ile engelli sporcular raketleri konuşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte 44 karşılaşma yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Şenliği ile engelli bireyler yarışmanın heyecanını yaşadı. 60 engelli sporcunun yer aldığı turnuvada 44 karşılaşma yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya katılan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, katılan tüm engelli sporculara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamlarını ve başarı dileklerini ileterek, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:53 Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor - Spor
19:44 Aytemiz Alanyaspor'da hedef Galatasaray galibiyeti - Spor
19:37 BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor - Spor
19:32 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:58:47