18.06.2019 13:17
Haberler» Spor» Haber

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris'te yapıldı

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris

17. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris'te yapıldı.

17. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Marmaris'te yapıldı. 250 sporcunun katıldığı organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlen şampiyona Marmaris'te yapıldı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki organizasyona 30 ilden 63 takımdan 250 sporcu katıldı. Organizasyonda Kadınlar Ligi'nde THY (İstanbul), Erkekler Birinci Lig'de KBS (Kocaeli), Erkekler Süper Lig'de BARO (Konya) takımları şampiyon oldu. Erkeler Ligi'nin ilk 6 takımı olan KBS (Kocaeli), Bosch (Bursa), Telas Lastik (İstanbul), Makine Mühendisleri Odası (Trabzon), Zengi Sunar Grup (Adana), Yakar Tekstil (İstanbul) Süper Lig'e yükseldi. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Marmaris Belediye Başkan Vekili Aylin Yüksel, Masa Tenisi Kuruluşlar Kurulu Başkanı Şener Filiz ve İstanbul Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Başkanı Uğur Beşok takdim etti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
İstanbul, Türkiye, Marmaris, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:25 Başkan Yüce, Olgunlar Turnuvası açılış programına katıldı
14:25 Başkan Söğüt; "15 branşta hizmet veren bir kulübüz"
14:25 Başlama vuruşu Başkan Çiftçi'den
14:25 Diyarbakır'da yüzme müsabakaları tamamlandı
14:16 TBF'den "Ambulans olayı" açıklaması
14:10 Quaresma: "İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım"
14:08 TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı