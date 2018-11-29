29 Kasım 2018, 10:24
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Masa Tenisi Turnuvasında Madalya Kazandılar

Masa Tenisi Turnuvasında Madalya Kazandılar

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, katıldıkları masa tenisi turnuvasında il birinciliğini ve il üçüncülüğü kazandılar.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, katıldıkları masa tenisi turnuvasında il birinciliğini ve il üçüncülüğü kazandılar.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor salonunda düzenlenen Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Turnuvasına katılan kursiyerlerin bu başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Masa tenisi antrenörü Levent Üstün yönetiminde çalışmalarını yapan Pazaryeri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Sevim, Yaşar Karatekin ve Özgür Kocabaş takım halinde il birincisi oldular. Pazaryeri Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Ekici, Furkan Akkoyun ve Fatih Ceylan takım halinde il üçüncüsü oldular. - BİLECİK Bilecik,Halk Eğitimi Merkezi,Pazaryeri
29 Kasım 2018 Perşembe 10:24