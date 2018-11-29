Masa Tenisi Turnuvasında Madalya Kazandılar

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi
kursiyerleri, katıldıkları masa tenisi turnuvasında il birinciliğini ve il üçüncülüğü kazandılar. Bilecik
İstasyon Kapalı Spor salonunda düzenlenen Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Turnuvasına katılan kursiyerlerin bu başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Masa tenisi antrenörü Levent Üstün yönetiminde çalışmalarını yapan Pazaryeri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Yusuf Sevim, Yaşar
Karatekin ve Özgür Kocabaş
takım halinde il birincisi oldular. Pazaryeri Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Ekici, Furkan Akkoyun ve Fatih Ceylan
takım halinde il üçüncüsü oldular. - BİLECİK
Bilecik,Halk Eğitimi Merkezi,Pazaryeri
29 Kasım 2018 Perşembe 10:24