13 Kasım 2018, 23:50
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Masa Tenisinde 8 Galibiyet

Masa Tenisinde 8 Galibiyet

Belarus'da başlayan ITTF Challenge Serisi Belarus Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz, rakiplerine ilk günde büyük üstünlük kurdu.

Belarus'da başlayan ITTF Challenge Serisi Belarus Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz, rakiplerine ilk günde büyük üstünlük kurdu.

Türk sporcular, Başkent Minsk'de gerçekleştirilen turnuvanın ilk günündeki 9 maçın 8'ini galibiyetle tamamladı.

Teklerde Talha Yiğenler, Çinli Li Haoze'yi 4-1 yendi.

İbrahim Gündüz, teklerde seribaşı olmasından dolayı ana tablodan mücadele vermeye başlayacak.

Tek kadınlarda Özge Yılmaz, grubundaki ilk maçında ev sahibi ülkeden Alkhouskaya'yı 4-0 mağlup etti.

Sibel Altınkaya ise grubundaki ilk maçında Çinli Guo Siyu'yu 4-3 yendi.

Türk sporcular 21 yaş altı mücadelesinde de ana tabloya yükselmeyi başardı. Bu kategoride İbrahim Gündüz, eleme grubunda Rus ve Çinli rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Talha Yiğenler, aynı turda Rus rakibine 3-2 ve Belaruslu sporcuya 3-0 üstünlük kurdu.

Kadınlar 21 yaş altı maçlarında Özge Yılmaz, eleme grubunda Japon rakibine 3-2 mağlup oldu. Milli sporcu, bir diğer karşılaşmada ise Fin sporcu'yu 3-1 yendi. Altınkaya,Özge Yılmaz,İbrahim Gündüz
13 Kasım 2018 Salı 23:50



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