Masa Tenisinde 8 Galibiyet

Belarus
'da başlayan ITTF Challenge Serisi Belarus Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular Sibel Altınkaya
, Özge Yılmaz
, Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz
, rakiplerine ilk günde büyük üstünlük kurdu.
Türk sporcular, Başkent Minsk'de gerçekleştirilen turnuvanın ilk günündeki 9 maçın 8'ini galibiyetle tamamladı.
Teklerde Talha Yiğenler, Çinli Li Haoze'yi 4-1 yendi.
İbrahim Gündüz, teklerde seribaşı olmasından dolayı ana tablodan mücadele vermeye başlayacak.
Tek kadınlarda Özge Yılmaz, grubundaki ilk maçında ev sahibi ülkeden Alkhouskaya'yı 4-0 mağlup etti.
Sibel Altınkaya ise grubundaki ilk maçında Çinli Guo Siyu'yu 4-3 yendi.
Türk sporcular 21 yaş altı mücadelesinde de ana tabloya yükselmeyi başardı. Bu kategoride İbrahim Gündüz, eleme grubunda Rus ve Çinli rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
Talha Yiğenler, aynı turda Rus rakibine 3-2 ve Belaruslu sporcuya 3-0 üstünlük kurdu.
Kadınlar 21 yaş altı maçlarında Özge Yılmaz, eleme grubunda Japon
rakibine 3-2 mağlup oldu. Milli sporcu, bir diğer karşılaşmada ise Fin sporcu'yu 3-1 yendi.
Altınkaya,Özge Yılmaz,İbrahim Gündüz