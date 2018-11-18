18 Kasım 2018, 14:52
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Masa Tenisinde Milli Heyecan

Masa Tenisinde Milli Heyecan

Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Takımlar Şampiyonası Eleme Grubu son maçında, 20 Kasım Salı günü İstanbul'da Danimarka'yı konuk edecek.

Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Takımlar Şampiyonası Eleme Grubu son maçında, 20 Kasım Salı günü İstanbul'da Danimarka'yı konuk edecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin B2 grubunda Danimarka önüne grup birinciliği için çıkacağı bildirildi.

Tozkoparan Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmaya Türk Milli Takımı, Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan kadrosuyla çıkacak.

Kadın milliler, Danimarka'yı yendikleri takdirde, grup birincisi olarak play-off'a yükselecek. Play-off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa'nın Nantes kentinde yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde edecek. Türkiye,Danimarka
18 Kasım 2018 Pazar 14:52



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