Masa Tenisinde Milli Heyecan

Türkiye
A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa
Takımlar Şampiyonası Eleme Grubu son maçında, 20 Kasım
Salı günü İstanbul
'da Danimarka
'yı konuk edecek.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin B2 grubunda Danimarka önüne grup birinciliği için çıkacağı bildirildi. Tozkoparan
Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmaya Türk Milli Takımı
, Sibel Altınkaya
, Özge Yılmaz
, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan kadrosuyla çıkacak.
Kadın milliler, Danimarka'yı yendikleri takdirde, grup birincisi olarak play-off'a yükselecek. Play-off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül
2019 tarihlerinde Fransa
'nın Nantes
kentinde yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde edecek.
Türkiye,Danimarka
18 Kasım 2018 Pazar 14:52