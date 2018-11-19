Masa Tenisinde Rakip Danimarka

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:22



19 Kasım 2018 Pazartesi 10:22

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası grup elemeleri B2 grubundaki son maçında yarın İstanbul'da Danimarka'yı konuk edecek.Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.B2 Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Estonya ve Kosova yer alırken, Kosova elemelerden çekildi. Milliler, Danimarka ile bir, Estonya ile yaptığı iki maçı 3-0'lık skorlarla kazandı ve 6 puanla grupta liderliği aldı.Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan ay-yıldızlı takım, Danimarka'yı yenmesi durumunda grup birincisi olarak play-off'a yükselecek.Play-off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa'nın Nantes kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak.Müsabakayla ilgili Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan Kadın Milli Takımı Antrenörü Halil Adak, "Takımın form durumu çok yüksek. Hedefimiz Fransa'da yapılacak Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak. Danimarka'yı evimizde yenip, play-off gruplarına, ardından da finallere gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.