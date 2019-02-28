Masa Tenisinde Yıldızlar Parladı

Çok Amaçlı Spor Salonu ile 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonucunda Yıldız Kızlarda; Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu şampiyon olurken, Turgutlu 7 Eylül Ortaokulu ikinci, Kula Atatürk Ortaokulu üçüncü, Salihli Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde ise Akhisar Özel Yüksel Ortaokulu şampiyon olurken, Akhisar Bahçeşehir Ortaokulu ikinci, Turgutlu Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan Ortaokulu üçüncü, Soma Ayşe Temizel Ortaokulu dördüncü oldu. Vizeyi alan sporcular ve okullar, 12-14 Nisan'da Masa Tenisi Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda mücadele edecek. Sporcuların, Manisa veya Burdur'da yapılması planlanan müsabakalarda ter dökmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler