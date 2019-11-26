Haberler » Güncel » Masa Tenisinden 4'te 3 - Haber

Masa Tenisinden 4'te 3

Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Kadın takımı, Süper Lig 2. Etap maçlarını 3 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

26.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:15Masa Tenisinden 4'te 3

Masa Tenisi Süper Ligi Danyal Çiper Sezonu 2. Etap maçları Gaziantep'te tamamlandı. Atatürk Kültür ve Salonu'nda oynanan maçlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Etap'a 4-3 'lük Koca Sinan Belediyespor galibiyeti ile başladı. İkinci maçında TİGEM Spor ile karşılaşan ekibi 3-1 önde götürdüğü karşılaşmadan 3-4'lük yenilgiyle ayrıldı. İkinci ve son gün maçlarında İstanbul DSİ ve İstanbul VMT takımlarıyla karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu maçları 4-0'lık skorlarla geçerek Süper Lig 2. Etap maçlarını 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamladı.

Genel toplamda 7 galibiyet, 1 mağlubiyete ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 15 puanla 3. sırada yer aldı.Sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen yeşil-beyazlılar 21-22 Aralık'ta Ankara'da oynanacak 3. Etap maçlarında Trabzonspor, Birevim Masa Tenisi İhtisas, Çorum Gençlik Spor ve Fenerbahçe takımlarıyla karşılaşacak.


Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası hedefine ulaştı
17:08 Şanlıurfa'da tır yangını
17:08 Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
17:07 'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava (2)- Yeniden
17:06 Ankara'da test uçuşları devam etti
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 17:09:21