Masa Tenisinden 4'te 3

Masa Tenisi Süper Ligi Danyal Çiper Sezonu 2. Etap maçları Gaziantep'te tamamlandı. Atatürk Kültür ve Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Etap'a 4-3 'lük Koca Sinan Belediyespor galibiyeti ile başladı. İkinci maçında TİGEM Spor ile karşılaşan Bursa ekibi 3-1 önde götürdüğü karşılaşmadan 3-4'lük yenilgiyle ayrıldı. İkinci ve son gün maçlarında İstanbul DSİ ve İstanbul VMT takımlarıyla karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu maçları 4-0'lık skorlarla geçerek Süper Lig 2. Etap maçlarını 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamladı.

Genel toplamda 7 galibiyet, 1 mağlubiyete ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 15 puanla 3. sırada yer aldı.Sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen yeşil-beyazlılar 21-22 Aralık'ta Ankara'da oynanacak 3. Etap maçlarında Trabzonspor, Birevim Masa Tenisi İhtisas, Çorum Gençlik Spor ve Fenerbahçe takımlarıyla karşılaşacak.