Masada "Ekolojik Parklar" Vardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklarının yer seçimi, işlevleri, işletme senaryosu, tasarım ilkeleri, analiz biçimleri ve erişebilirlik konularını masaya yatırdı. HORİZON 2020 Urban Green- Up Projesi ve İzmir Yeşil Altyapı stratejisi kapsamında, Büyükşehir BelediyesiEtüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Ekolojik Parklar Arama Çalıştayı"na akademisyen, sivil toplum örgütü ve oda temsilcisi ile ilgili belediye birimlerinden oluşan 70 kişilik grup katıldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda ele alınan "Ekolojik Park'' modeliyle, sadece çevre ve kent sağlığının korunmasında değil, aynı zamanda bireylerin doğa ile etkileşimlerinin sağlanmasında ve sürdürülebilir, çevre dostu, ekolojik yaşam biçimlerinin tanıtılmasında yeni önemli adımlar atılacağı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yakın çevreye yönelik stratejilerinin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden uzmanlar, uygun yer seçimi, projelendirme ve uygulama kriterlerine yönelik sorulara cevap aranan çalıştayda elde edilen sonuçların yeni çalıştaylara zemin oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler