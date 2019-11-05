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Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı

Kocaeli'de fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi ve müdür oldukları tespit edilen 2 kadın gözaltına alındı. Masaj salonunda fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

05.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:13

Kocaeli'nde masaj salonuna düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kadınlara, salonda fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

SALONDA FUHUŞ

Gölcük Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonu hakkında fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonunu takibe aldı.Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, masaj salonuna baskın yaptı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonda işletme sahibi olduğu anlaşılan G.K .(41) ile müdürü G.K.(25) gözaltına alındı. Masaj salonunda fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette yapılan incelemelerde benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu anlaşılan G.K. ve G.K. isimli kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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