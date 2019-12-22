Haberler » 3. Sayfa » Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı - Haberler

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara masaj salonunda fuhuş yaptıran çift gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çift mahkemece tutuklandı.

22.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48

'da masaj salonlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran H.E. (41) ile eşi H.E. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sınır dışı edildi.

POLİSTEN BASKIN

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.E. ile eşi H.E.'nin, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan masaj salonlarında, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti.

3 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Masaj salonlarını bir süre takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Polisler, 2 mesaj salonuna eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda H.E. ve eşi H.E. ile 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. H.E. ile eşi H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi'nce sınır dışı edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuş yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:55   Moda dünyası 2010'larda nasıl değişti? - Haberler
14:50   ABD Donanması askerlere TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
14:46   Uyuşturucu ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
14:41   Osmaniye'de trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı - Haberler
14:40   Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı - Haberler
14:21   Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Gökçek'e: Moğol istilasından sonra en büyük felaket - Haberler
14:06   Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı - Haberler
13:52   Komşu kızların tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor serbest bırakıldı - Haberler
13:41   Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı - Haberler
13:34   Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı - Haberler
22.12.2019 14:57:34