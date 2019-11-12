Haberler » Güncel » Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi - Haber

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi

İzmir'de masaj salonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 250 bin lira bulundu.

12.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:47

'in Çeşme ilçesinde, kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADINLARA SÖZLEŞME İMZALATMIŞLAR

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan bir kadının masaj salonunda, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

SALONDAN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Kasım'da mesaj salonuna ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Salonda yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, fuhşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmeler, çeşitli hesapların tutulduğu ajandalar ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında masaj salonunun işletmecisi S.Ş.'nin yanı sıra, D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi

İzmir, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI
Son Dakika Güncel Haberleri
15:47 İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi
15:52 Üniversitelilerden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
15:52 KAEÜ'de tıp bilimleri seminerleri başlatıldı
15:52 İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor
15:50 Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:54:01