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Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir masaj salonunda internet üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

26.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:34 Masaj salonunda fuhuş yaptıran 3 kişi tutuklandı
'nin ilçesinde bir masaj salonunda internet üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, masaj salonunu takibe aldı. Salondan çıkan müşterilerin ifadesi alındı. Vatandaşlar verdikleri ifadede, masaj salonu işletmecilerinin internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptırdıklarını söyledi.

Alınan ifadelerin ardından polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 1'i kadın 3 kişi ile fuhuş yapan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahısların internet üzerinden ilan vererek müşteri bularak fuhuş yaptırdığını belirledi. Fuhuş yapan 3 kadın hakkında ise işlem başlatılırken, fuhşa aracılık eden 3 kişi yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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