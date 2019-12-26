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Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş salonunda internet üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptıran 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

26.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:56 Masaj salonunda fuhuşa polis baskını: 3 gözaltı
'nin ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş salonunda internet üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptıran 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, masaj salonunu takibe aldı. Salondan çıkan müşterilerin ifadesi alındı. Vatandaşlar verdikleri ifadede, masaj salonu işletmecilerinin internet üzerinden ilan vererek fuhuş yaptırdıklarını söyledi.

Alınan ifadelerin ardından polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 1'i kadın 3 kişi ile fuhuş yapan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahısların internet üzerinden ilan vererek müşteri bularak fuhuş yaptırdığını belirledi. Fuhuşa aracılık eden 3 kişi yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yapan 3 kadın hakkında ise işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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