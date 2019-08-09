MASAK Başkanı olan Hayrettin Kurt kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK Başkanı'nın görevden alındığı ileri sürüldü. İddialara göre yerine ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olan Hayrettin Kurt getirildi. Peki Hayrettin Kurt kimdir?

HAYRETTİN KURT KİMDİR?

Hayrettin Kurt, 1979 yılında Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık, TBMM'de Hukuk Danışmanlığı, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik (Hukuk) Uzmanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Hayrettin Kurt; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanıdır ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmasına devam etmektedir.

2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne getirildi.

20/06/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK Kurul Üyesi olarak atanan Hayrettin Kurt, evli ve 1 çocuk babasıdır.