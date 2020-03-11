MASAK'dan firmalara 'virüs' incelemesi
MASAK, bazı gıdalar, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
11.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:07
MASAK, bazı gıdalar, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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