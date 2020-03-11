MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK olarak bilinen Mali Suçları Araştırma Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
11.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:51
MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.
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Kaynak: AA
Manşet
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