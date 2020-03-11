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MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

MASAK olarak bilinen Mali Suçları Araştırma Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

11.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:51

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi, Güncel

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