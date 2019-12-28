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Masal dededen miniklere masallar

Bilecik'te faaliyet gösteren bir anaokulunda düzenlenen "Meslekler ve masallar" projesi kapsamında bir öğrenci dedesinin okuduğu masalları minikler pür dikkat dinledi.

28.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:40 Masal dededen miniklere masallar
'te faaliyet gösteren bir anaokulunda düzenlenen "Meslekler ve masallar" projesi kapsamında bir öğrenci dedesinin okuduğu masalları minikler pür dikkat dinledi.

Bilecik merkez Mahallesinde faaliyet gösteren Bahçelievler Anaokulu ve okul aile birliği işbirliğinde düzenlenen okulda eğitim gören velilerin sırasıyla çocuklara mesleklerini veya masallarını anlattığı "Meslekler ve masallar" projesi kapsamında minik öğrenci Elif Nisa Işıtan'ın dedesi İsmail Karaduman okula gelerek miniklere masal anlattı. Miniklerin pür dikkat dinlediği ve "Masal dede" diye adlandırdıkları İsmail Karaduman 1 saat boyunca miniklere keyifli anlar yaşattı. Etkinliği amacının okul öncesi eğitimde devamlılığı ve bütünlüğü sağlamak, okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesi, bir devamlılığın söz konusu olması ve bu sayede hem okulda hem de evde çocuğun istendik davranış değişiklerine güvenli ve kontrollü bir biçimde ulaşması olduğu anlatıldı.

Öte yandan çocuğun mutluluğu, eğitimi, davranış biçimi ve başarısı için üçlü saç ayağının bir araya geldiği okulda mutlu anılar biriktirildi. - BİLECİK

Bahçelievler, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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