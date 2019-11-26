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Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, bu kez Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların yüzünü Keloğlan masalı ile güldürdü.

26.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:31Masal Gezginleri yüzleri güldürüyor
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, bu kez Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukların yüzünü Keloğlan masalı ile güldürdü.

"Tiyatrom Her Yerde" sloganıyla ilk etapta çocuklara ve gençlere ulaşmayı amaçlayan Şehir Tiyatrosu, her Pazartesi Masal Gezginlerinin Keloğlan adlı oyun ile ilçelerdeki köy çocukları ile buluşacak. Sosyal ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi bölgeler, engelsiz yaşam merkezleri, hastaneler gibi alanlara çocuk tiyatrosunu götürmeyi planlayan Şehir Tiyatrosunun ilk durağı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji Onkoloji Çocuk servisi oldu. Hetader'in işbirliği ile Şehir Tiyatrosu hastanede minik seyircileriyle buluştu. Faaliyete Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de katıldı.

Yönetmenliğini Kutlay Akbal'ın yaptığı Masal Gezginleri tiyatro gösterisi Keloğlan masalını anasınıfı ve ilkokul düzeyindeki çocuklara uygun düzenledi. Oyunla, çocuklara okuma, araştırma ve ödevlerini zamanında yapmak, kişisel bakım ve temizlik alışkanlıklarını kazandırmayı, milli değerleri koruma şuurunu yerleştirmeyi hedefliyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji Onkoloji Çocuk servisindeki gösteriden sonraki haftalarda ise Şehir Tiyatrosu; İnegöl, Kestel, Gemlik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik, Yenişehir, Mudanya, Orhaneli, Keles, Harmancık ilçelerindeki köy okullarında seyircisiyle buluşacak. - BURSA

Şehir Tiyatrosu, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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