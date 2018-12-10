Masal Şatosu Aralık Atölyeleri Devam Ediyor

Aralık ayı programında bu hafta çocuklarla Küçük Ressamlar Atölyesi'nde çalışmalar gerçekleştiren eğitmenler, 8-15 yaş aralığındaki çocuklarla resimler yaptı.

Atölye çalışması başlamadan önce çocukların ilham alması için Masal Şatosu'nda küçük bir gezi düzenlendi. Hayallerindeki karakterleri tuvale aktaran çocukların bazıları ise Masal Şatosu'nda gördükleri masal kahramanlarını resmetmeyi tercih etti. 10 çocuğun katıldığı atölye çalışması önümüzdeki hafta Camdan Hayaller Atölyesi ile devam edecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarının yanı sıra masal anlatımı seansları da düzenleyen Masal Şatosu yetkilileri, atölye çalışmalarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların kendilerine 0222 300 15-16 numaralı telefonlardan ulaşabileceklerini belirtti.