Masal Şatosu'nda atölyeler devam ediyor

Son olarak düzenlenen Yaratıcı Okuma Atölyesi'nde çocuklar bir yandan okuma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, bir yandan da keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların hayallerini süsleyen Masal Şatosu'nda çocuklar için düzenlenen ücretsiz atölyeler renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.Okuma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, okuma kültürünü ve okuryazarlık becerilerini desteklemek amacıyla TEGV işbirliği ile düzenlenen 'Okuyorum Oynuyorum' adlı atölyede 'Nerede Bu Fil?' kitabı okunarak farklı düşünme çalışmaları yapıldı. Basit bir saklambaç oyununun büyük bir anlam kazandığı sessiz kitap okuma etkinliğinde, çocuklar hem düşündü hem oyunlar oynayarak doğaya saygılı olmanın önemini kavradı.

Şehir dışından gelen turistlerin Masal Şatosu'na büyük ilgi gösterdiğini ifade eden ebeveynler ise Eskişehirliler olarak bundan gurur duyduklarını ancak kendileri için Masal Şatosu'nun eğitici bir kurum gibi çalışmasının çok daha kıymetli olduğunu belirttiler. Yılmaz Büyükerşen ve ekibine çalışmalardan dolayı teşekkür eden aileler, yıl boyunca atölyelerin devam etmesini istediklerini ifade ettiler.