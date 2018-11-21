Masal Şatosu'nda Çocuk Hakları Karikatür Sergisi

Çocuk Hakları konusunda Türkiye'nin en başarılı çalışmalarına imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin, 2017 yılında başlattığı Karikatür Atölyesi'ne katılançocuklar öğrendikleri Çocuk Haklarını karikatürleriyle kağıda yansıtarak, ilk sergilerini açtılar.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Masal Şatosu'nda düzenlenen sergi açılışına yaklaşık 100 çocuk, aileleri ile katıldı. Karikatürist Atilla Yakşi'den aldıkları çizim teknikleri eğitimiyle 32 çocuğun çizimlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü karikatürle kutladıklarını belirterek, "Karikatür, sizlere bu imkanları sağlayan Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in çok sevdiği bir sanat dalı. Başkanımız da sizlerin yaşında karikatür çizmeye başladı. Fakat Başkanımızın bu atölyelere gelme şansı olmamış. O anlamda bence sizler çok şanslısınız, sergide çizimleri olan arkadaşları kutluyorum" dedi.

Çocuk haklarını konu alan sergiye katılan Es Çocuk Evi, Neşe Erberk Anaokulu ve Emine – Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'nden gelen çocuklar, Çocuk Haklarını anlatan karikatürleri büyük bir ilgiyle incelediler. Sergi, 16 Aralık 2018 tarihine kadar Masal Şatosu'nda ziyaretçilerle buluşmaya devam edecektir.