Masal Şatosu'nda Yaylı Çalgıları Tanıdılar

Başlatılan proje ile her ayın ilk Cuma günü düzenlenecek olan Şatoda Çalgılarla Tanışma Atölyesi yoğun ilgi ile başladı.

İlköğretim öğrencilerinin enstrümanlarını tanıması ve müziğe ilgilerini arttırmak amacıyla başlayan Şatoda Çalgılarla Tanışma Atölyesi'ne ilk olarak Ticaret Borsası İlköğretim Okulu'nun 3'üncü sınıf öğrencileri katıldı. Atölyede Prof. Burcu Yazıcı'nın anlatımı ile yaylı çalgılar 38 çocuğa anlatıldı. Keman sanatçıları Duygu Kömür ve Azra Kaya, viyola sanatçısı Öykü Güneç ile viyolonsel sanatçısı Ezgi Özütürk'ün de katılımıyla enstrümanların seslerinin farklarını dinleyerek öğrenen çocuklar şatodan mutlulukla ayrıldı.

Kaynak: Bültenler