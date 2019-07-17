17.07.2019 22:54
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Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi

Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmi

Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Berk Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin başrollerde Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun yer alıyor.


Yönetmen: Burak Kuka
Senaryo: Başak Gülsoy
Oyuncular: Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban, Ayça Tilki, Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Göçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Masal Şatosu: Sihirli Davet
Yapımcı Firma: Retropro Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

Masal Şatosu: Sihirli Davet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com
Ayşegül Çınar, Yönetmen, Sinema

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