Haberler » Güncel » Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı - Haber

Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği programda 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin Karakaya çocuklara masallar anlatarak eğlendirdi.

10.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı
Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği programda 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin çocuklara masallar anlatarak eğlendirdi.

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap eden çalışmalarda bulunan Karaköprü Belediyesi çocuklar için masal dinletisi programı gerçekleştirdi. 'Masalcı Teyze' lakaplı tiyatro sanatçısı Esin Karakaya, Karaköprü'de çocuklara en güzel masalları anlatarak çocukları eğlendirdi. Karaköprü'de bulunan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesinde gerçekleştirilen etkinlik iki seans olarak yapılırken, masal etkinliğine 4-7 yaş arası çocuklar katılımı gösterdi. Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak çocuklarla bir araya geldi ve sohbet etti. Başkan Baydilli, "Biz çocukların gülmesini ve mutlu olmasını istiyoruz. Bu tür etkinliklerle de ilçemizde yaşayan çocuklarımızın bir nebze eğlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çocuklar etkinlikten önce Oyun ve Oyuncak Müzesini de gezerek geçmişten günümüze sergilenen oyuncakları incelediler. - ŞANLIURFA

Karaköprü, Karakaya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:49:49