"Masallardan Geriye Kalan", 14 Şubat'ta vizyona girecek

Başrollerini Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı "Masallardan Geriye Kalan" adlı film, 14 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı filmin basın gösterimi Soho House İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu, filmin çekimlerini Eskişehir, Brugge, Paris ve Köln'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önce Özgür Çevik'le anlaştıklarını karşısındaki rol için oyuncu aradıklarını belirterek, "Daha sonra Hece karakteri için İlayda Akdoğan'ı bulduk. Asya karakteri içinse bir sene öncesinde Tuba Ünsal'la konuşmuştuk. Filmde aşkın insanın kendisiyle ilgili olduğunu anlatmaya çalıştık." dedi.

Yağcıoğlu, filmin sürprizler içerdiğini ifade ederek, 14 Şubat'ta vizyona girecek olmasının daha çok seyirciyle buluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

"Sevgililerin izlemesi için güzel bir film"

Oyuncu Tuba Ünsal ise senaryonun ilk halinden itibaren projenin içinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok önceden bu filmi yapmak istiyordu. Hayatımda ilk kez bir yönetmeni yönlendiremediğim bir film oldu. Hikaye çok güzel, Uğur Yağcıoğlu zaten yönetmenliğinin yanında çok iyi bir senarist. İlk kez bugün izleyeceğim ben de. İnşallah seyirci beğenir. Benim için alışılmışın dışında bir rol. Sevgililerin izlemesi için güzel bir film, pişman olmazlar."

Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu, yapımcılığını MinT Yapım'ın üstlendiği filmde başrolleri Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal paylaşıyor.

"Masallardan Geriye Kalan", üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda hızla gelişen aşkı anlatan filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor.

Kaynak: AA