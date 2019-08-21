Masallardan Geriye Kalan Filmi

Üniversitede doçentlik yapan Evren
ve yüksek lisans öğrencisi Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen film
de, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği film
in başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.Yönetmen:
Mustafa Uğur YağcıoğluSenaryo:
Mustafa Uğur YağcıoğluOyuncular:
Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba ÜnsalFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Masallardan Geriye KalanYapımcı Firma:
MinT ProdüksiyonYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MinT ProdüksiyonVizyon Tarihi:
14.02.2020Masallardan Geriye Kalan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.