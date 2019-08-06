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Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 13:54 Masanın ayaklarına yerleştirilmiş 30 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Van karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Eğitimli narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda, araçtaki masaların ayak kısmına gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA

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