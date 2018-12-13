Masaya Koyduğunuzda Anında Tükenecek Efsane Börek (Kıymalı Bulgurlu Börek Tarifi)

13 Aralık 2018 Perşembe 16:49



13 Aralık 2018 Perşembe 16:49

Klasik bir kıymalı börekten daha farklı olarak içerisine bulgur eklenen ve dışı galeta ununa bulanarak kızartılan kıymalı bulgurlu börek ile sizlerde gün menülerinizi şenlendirebilir, beş çaylarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Kıymalı bulgurlu börek istediğiniz zaman yapabileceğiniz kadar kolay ve pratiktir. Öyle ki onu yapmak için mutfakta çok uzun zamanlar geçirmiş olmanıza bile gerek yoktur. İlk defa mutfağa giriyorsanız bile risksiz bir şekilde zorlanmadan yapabilirsiniz. Tadını çok seveceğiniz, börek çeşitlerinize bir yenisini ekleyeceğiniz bu böreği sizlerde en kısa sürede denemelisiniz. Sizlerde kıymalı bulgurlu böreğin nasıl yapıldığını görmek ve evlerinizde denemek için videomuzu izlemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )