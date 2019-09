Mashattan Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı

Mashattan Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldıİSTANBUL - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, İstanbul Maslak 'ta yenilediği Mashattan Gurme marketini müşterileriyle birlikte hizmete açtı.CarrefourSA Maslak'taki yaklaşık 1000 metrekarelik marketini 2.6 milyon TL'lik yatırımla gurme formatıyla yeniden müşterileri ile buluşturdu. Açılış, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper - Gurme - Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri'nin kurdele kesimiyle başlayıp müzik dinletisiyle devam etti.Kutay Kartallıoğlu: "Gurme marketlerimizle müşterilerimize lezzet deneyimleme platformu sunuyoruz"CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaptığı değerlendirmede Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi:"CarrefourSA olarak yeni nesil market anlayışımızı farklı market formatları şeklinde müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Maslak, İstanbul'un iş merkezlerinden biri olarak hem bulunmamız gereken ve yatırım yapmamız gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla hem bu bölgede yaşayanların hem de iş merkezlerinde çalışanların tercih ettiği Maslak Mashattan'daki Gurme CarrefourSA marketimizi, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetleri içeren reyonlarına kadar yeniledik. Mashattan Gurme CarrefourSA, toplam 1000 metrekare satış alanına sahip Yenilediğimiz marketimizle müşterilerimize kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz; farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği Gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet sunuyoruz.""Farklı lezzetleri arayanlara vazgeçemeyecekleri bir mekan sunuyoruz"CarrefourSA Süper - Gurme - Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de, Mashattan Gurme CarrefourSA marketine ilişkin olarak Maslak'ın hem yaşam hem de iş merkezi olduğunu belirterek buna uygun olarak yeni marketlerin ihtiyaca uygun olarak tasarlandığını dile getirdi. Ayten Engin Erçevik, yeni marketin konumu itibarıyla farklı bir müşteri portföyüne hizmet verdiğini vurgulayarak yenileme faaliyetlerini şöyle aktardı:"Gurme formatında insanların hayatlarında sadece ürünü satmayıp o ürünlerin arkasındaki hikayelere önem verecek şekilde mağazalarımızı tekrardan yeniliyoruz. Maslak lokasyonu değişik bir lokasyon hem işyerlerinin hem de rezidansların olduğu bir konum. Bu yüzden de iki tip müşteri ile içiceyiz. Bunlardan bir kısmı evlerine alışverişlerini gerçekleştirirken bir kısmı da çok sınırlı bir zamanda ama beyaz yakalı olarak farklı tercihlerin de buradan karşılamak üzere hareket eden bir kitle. Dolayısıyla her iki müşterinin de isteklerini dinleyerek mağazamızı yeniledik. Çok değişik ürün gamları burada hayat görüyor. Taze ürünün çok baskın olduğunu gözlemliyoruz. Gerek meyve sebze olsun gerek et şarküteri gerekse balık. Mesela; gurme mağazalarımız arasında en çok mavi yengeç sattığımız mağaza burası. Müşterilerin kendi alışveriş alışkanlıkları onların aynı zamanda yaşam tarzlarını da oluşturuyor. Dolayısıyla biz burada gurme formatı ile sadece ürünleri mağazamıza koymak yerine o ürünün arkasındaki hikayelere önem veriyoruz. Çalışan tüm arkadaşlarımız o ürünlerin geldikleri yerleri, nasıl süreçlerden geçtiklerini dair konuları merak eden tüm müşterilerimize cevaplayabilecek durumdadır. Sonuç olarak he türlü tazeliği bir çatının altında aynı zamanda bunların tamamlayıcı olan ürünlerini de bulduğunuz bir mağazadan bahsediyoruz."Erçevik son olarak da içeriklerden bahsederek, "Marketimizde gerçekleştirdiğimiz değişimle artık onlarca balık çeşidi, veteriner hekim kontrollü yüzde 100 yerli besi olan güvenilir et ve şarküteri ürünleri, birbirinden farklı peynir çeşitleri, unlu mamuller, organik ürünler, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, vegan beslenenlerin de tercih edebileceği bir mahzen ve dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünlerimizi uzman çalışanlarımız ile sunuyoruz. Yalnızca gıda değil, gıdanın haricinde bir mutfakta ya da bir sofrada ihtiyaç duyulan tüm araç - gereçler, evi güzelleştiren tekstil ürünleri vb. ürünleri de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Teknolojik açıdan da yenilediğimiz marketimiz Hızlı Kasa uygulamamızla müşterilerimize zamandan kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.