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Maske dağıtımları öncesi Gaziantep'teki 500 eczane dezenfekte ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (KOVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de bir ilk olan il genelindeki eczanelerin dezenfekte ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

15.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:31
Maske dağıtımları öncesi Gaziantep'teki 500 eczane dezenfekte ediliyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (KOVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye 'de bir ilk olan il genelindeki eczanelerin dezenfekte ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Ücretsiz maske dağıtımı öncesi çalışmaları hızlandıran Büyükşehir, günde 120 eczane dezenfekte eden 3 ekibiyle bir hafta içinde merkez ilçelerdeki bütün eczaneleri ilaçlayacak.

Kısa süre içerisinde ülke gündemine yerleşen korona virüsüne karşı ulusal mücadele devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de virüs tehlikesinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana koruyucu, önleyici tedbirler alarak yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadele günlerinde birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlayarak, sağlık ordusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirttiği eczanelerin dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de ilk olan uygulamayla merkez ilçelerde bulunan 500 eczanede hem çalışanlar hem de vatandaşların hastalık kapmaması için ilaçlama yapılıyor. Kullanılan hijyen malzemelerinde insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler olmasına dikkat ediliyor. Büyükşehir, yapılan çalışmayla ücretsiz maske dağıtımı öncesi eczanelerin hijyeni için 3 ekiple günde 120 eczanenin dezenfektesini sağlayacak.

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye ekiplerinin salgınla mücadelede her türlü tedbir için çalıştığını vurguladı. Vatandaşların belirtilen kurallara uyması gerektiğinin söyleyen Şahin, son günlerde en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan eczanelerin dezenfekte edildiğini belirtti. Bunun için özel bir çalışmanın yürütüldüğünün altını çizen Şahin, korona mücadelesinde eczanelerin kilit noktalardan birisi olduğunu, burada çalışanların sağlığının korunması, vatandaşların güvenle buralardan yararlanması için çabaladıklarını dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel
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