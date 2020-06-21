Maske denetimi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu hale getirildiği Samsun'da ekipler denetim yaptı.

21.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:09
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu hale getirildiği Samsun'da ekipler denetim yaptı.
Kentte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar dışarı çıkarken bazı caddelerde yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde işlek caddelerde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.
Mecidiye Caddesi'nde ekipler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.
Vatandaşların maskelerini takmaya özen gösterirken sosyal mesafeye ise çok fazla dikkat etmedikleri gözlendi.
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat göndererek, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Maske denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Güncel, Haber

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