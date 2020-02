Maske fırsatçıları işbaşında: 30 TL'lik maske 300 TL oldu

Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan Corona virüsü hastalığı fırsatçılara yaradı. Kırklareli Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan depolarda maske kalmadığını ve mevcut maskelerin de internette fırsatçılar tarafından çok yüksek rakama satıldığını söyleyerek, "30 TL'lik maskenin 300 TL'ye satılması bir fırsatçılıktır. İnsanların maske alırken araştırması gerekiyor" dedi.Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünya geneline yayılan yeni tip Corona virüsü hastalığı maske fırsatçılarının işine yaradı. Depolardan toplu halde maske alan fırsatçıların normal değeri 30 TL olan maskeleri 300 TL'den satışa sunmaya başladığı ortaya çıktı. Kırklareli Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan, yaşanan duruma tepki gösterirken, Sağlık Bakanlığı'nın bu duruma el koyması gerektiğini söyledi. Pehlivan, eczacıların kullandığı sistem üzerinden incelediklerinde, maske üretimi yapan firmaların stoklarında maske kalmadığını söyledi. Bu durumun yanı sıra bazı kendini bilmez fırsatçıların ortaya çıkan salgından faydalanarak 30 TL'lik maskeleri 300 TL gibi fiyatla internet üzerinden satışa sunduğunu söyleyen Pehlivan, bu durumun acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı."Eczanelerin çoğunda maske bulunmuyor"Pehlivan, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki merkez ve beldelerinde bulunan toplam 59 eczanede ciddi şekilde maske sorununun olduğunu söyleyerek, "Şu an depolarda olmadığı için eczanelerin çoğunda maske bulunmuyor. Ama her gün tedarikçilerle konuşuyoruz. Bu maske sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Aynı ürünler depolarda uygun fiyata varken internette yapacağımız araştırmadan da göreceğimiz üzere 5 ile 10 kat arasında fiyat aralığında ekstra zamlı olarak satışa sunuluyor. 32 TL'lik maske şu anda 300 liradan başlayıp 500 liraya kadar gidiyor. Uygun fiyatlı olan maskeler de internetten satışa kapatıldı. Benim gördüğüm kadarıyla bu fırsatçılıktır" diye konuştu. Olası bir kriz anında piyasada maske bulunamayacağını söyleyen Pehlivan, "Burada devletimizin maske satan kurumlara, özellikle medikal firmaları iyice denetlemesi gerekir. Bu yerlerin hangi ürünü nereye, ne kadara sattıkları mevcut faturalarında bellidir. Bahsettiğimiz ürünler serbest fiyatlı ürün olduğu için ne yazık ki tavan-taban fiyat uygulaması yapılamıyor" ifadelerini kullandı."Şu anda elimde bir kutu kaldı"Pehlivan, aynı zamanda sahibi olduğu eczanede de sadece bir paket maske kaldığını belirterek yaşanan krizi gözler önüne serdi. Pehlivan, "Şu an elimde bir kutu maske kaldı. Onun içinde 50 adet maske var. Tedarikçi olmadığı için başka maskemiz yok. Bu süreçte maske üreten yeni firmalar çıktı. Yeni firmaların çıkması tedarik sürecinin azalması konusunda bir avantaj. Ancak dediğim gibi 30 TL'lik maskenin 300 TL'ye satılması bir fırsatçılıktır. İnsanların maske alırken bunu iyice araştırması gerekir" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ