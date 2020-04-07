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Antalya'da fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti

Antalya'da fırın sahibi olan şahıs, dükkanına girmek isteyen kişiyi maskesiz olduğu için almadı. Tartışma sonrasında 4 kişi olarak fırına gelen grup, dükkan sahibine sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak saldırıp bacağından bıçakladı.

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:29

Antalya 'da bir fırının işletmecisi olan Cihan D, içeriye maskesiz girmek isteyen kişiyi almadı. İkili arasında tartışma yaşandıktan sonra Cihan D'nin tartıştığı kişi 3 şahıs ile birlikte tekrar fırına geldi. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan grup, Cihan D'ye saldırıp bıçakla bacağından yaraladı. O anlar, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

ARKADAŞLARINI ALIP GELDİ

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırına ekmek almaya gelen bir kişi, iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D'nin üzerine yürüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Cihan D, güçlükle kendini iş yerinin içine attı.

SOPA İLE SALDIRDILAR

Hızını alamayan şüphelilerden biri otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı. Şüpheliler personellerin araya girmesine rağmen iş yeri sahibinin üstüne saldırmaya devam etti, birisi ise sopayla vurdu. Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kavgada bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D, ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Polis ekipleri eşgalini belirledikleri şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cihan D. ve misafirlerinin işletme önündeki masada oturdukları, araçtan inen 4 kişinin direk üzerilerine yürüdüğü görüldü. Şüphelilerin sandalyeyle iş yeri sahibinin karnına vurması, masayı devirmesi, birinin koşarak yumruk atması kaydedildi. Bir şüphelinin aracından sopayı alması ve içeri giren Cihan D.'ye vurması ve işletme içindeki kavga anına görüntüler de yer aldı.

''MASKESİZ MÜŞTERİLERİ İÇERİ ALMIYORUZ''

İşletme Müdürü Nihat Bayır, personellerinin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maskesiz gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardığını dile getirdi. Maskesi olmayan kişinin dışarıda beklediğini ve ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını ifade eden Bayır, "Maskesiz gelen müşterimizin bir tanesi uyarılınca ters tepki veriyor. Tartışma çıkıyor ve gidiyor. Sonra kişi arkadaşlarını alıp geri geliyor. Ardından bir tatsızlık yaşanıyor. Patronumuzu ve bir elemanımızı darp edip olay yerinden ayrılıyorlar. Patronumuzda küçük bir yaralanma var. Bu önlemleri insanımız için alıyorlar. Böyle bir olayın olması hoş olmadı. 4-5 kişilerdi. Bir işletmeci olarak vatandaşımız için aldığımız önlem sonrası böyle bir olay olması bizi üzdü." dedi.

Antalya’da fırın sahibi ve müşteri arasındaki ’maske takma’ kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kepez, kavga, 3. Sayfa, Güncel

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Antalya'da fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Antalya'da fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler
Yorumlar (1)
MURAT:Bu günlerde boyle mağaralara en ağır ceza verilmeli.
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