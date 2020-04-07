Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada

Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu.

07.04.2020 22:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:37
Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada
Maske uyarısı yaptı, 4 kişinin saldırısına uğradı
Antalya 'da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı
Şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırın kafede meydana geldi. Fırına ekmek almaya gelen bir kişi iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D.'nin üzerine yürüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, Cihan D, güçlükle kendini iş yerinin içine attı. Hızını alamayan şüphelilerden biri otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı. Şüpheliler personellerin araya girmesine rağmen iş yeri sahibinin üstüne saldırmaya devam etti, birisi ise sopayla vurdu. Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kavgada bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D, ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.
"Kameralarca kaydedildi"
Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cihan D, ve misafirlerinin işletme önündeki masada oturdukları, araçtan inen 4 kişinin direk üzerilerine yürüdüğü görüldü. Şüphelilerin sandalyeyle iş yeri sahibinin karnına vurması, masayı devirmesi, birinin koşarak yumruk atması kaydedildi. Bir şüphelinin aracından sopayı alması ve içeri giren Cihan D.'ye vurması ve işletme içindeki kavga anına görüntüler de yer aldı.
"Maskesiz olduğu için tartışma çıkıyor"
İşletme Müdürü Nihat Bayır, personellerinin yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde maskesiz gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardığını dile getirdi.Maskesi olmayan kişini dışarıda beklediğini ve ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını ifade eden Bayır, "Maskesiz gelen müşterimizin bir tanesi uyarılınca ters tepki veriyor. Tartışma çıkıyor ve gidiyor. Sonra kişi arkadaşlarını alıp geri geliyor. Ardından bir tatsızlık yaşanıyor. Patronumuzu ve bir elemanımızı darp edip olay yerinden ayrılıyorlar. Patronumuzda küçük bir yaralanma var. Bu önlemleri insanımız için alıyorlar. Böyle bir olayın olması hoş olmadı. 4-5 kişilerdi. Bir işletmeci olarak vatandaşımız için aldığımız önlem sonrası böyle bir olay olması bizi üzdü" diye konuştu. Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kepez, kavga, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu...O anlar kamerada - Haberler
Yorumlar (1)
HÜDAVENDİGAR:haniyaa videoya kamerada yokk
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:48: Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: "Yaptıkları çok büyük bir karalama" - Haberler 23:47: 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haberler 23:39: Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı - Haberler 23:39: Polis helikopteri, doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu - Haberler 23:36: Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti - Haberler 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? 22:50: Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası