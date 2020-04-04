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Maske kullan, evde kal

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

04.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:01
Maske kullan, evde kal
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle büyük şehirlerde kapsamı genişletilen tedbirler çerçevesinde çalışmalar artırıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin farklı bölgelerinde "Evde Kal" anonslarını yineledi ve maske dağıtımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için halkın evinde kalması, sosyal mesafeye uyulması ve gerekli alanlarda maske kullanılması yönündeki uyarılarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Zabıta ekipleri gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde anonslar yaparak halkı uyardı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs önlemlerine halkın riayet etmesi yönündeki uyarılarının yanı sıra Cumhuriyet Meydanı, raylı sistem ve otobüs durakları, toplu taşım araçları, esnafların bulunduğu alanlar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde halka maske dağıttı. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan zabıta ekipleri, yeni alınan tedbirler çerçevesinde özellikle market ve pazar yerleri gibi yoğunluğun bulunduğu alanlarda maske kullanılmasının mecburi olduğu yönünde uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Kayseri, Zabıta, Güncel
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