"Maske, mesafe, temizlik" vurgulu kamu spotu

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü sosyal hayat konusunda hazırlanan kamu spotu ile vatandaşlar uyarıldı.

16.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:54
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü sosyal hayat konusunda hazırlanan kamu spotu ile vatandaşlar uyarıldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Kampüs TV Stüdyolarında çekilen kamu spotunda, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı yer aldı.
Vali Günaydın filmde, kısıtlamaların kaldırılmasının hayatın tamamen normale döndüğü anlamına gelmediğini, kontrollü sosyal hayatla risklerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.
Tedbir azaldıkça tehlikenin arttığına dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, pazar yerlerinden toplu taşımaya, alışveriş merkezlerinden iş yerlerine kadar riskin azaltılması gerektiğini belirterek, bunun için de maske, mesafe ve temizliğe uyulmasını istedi.
Prof. Dr. Mustafa Çalış da virüsün solunum yoluyla bulaştığını anımsatarak, "Ağız ve burnumuzu kapatmadıkça maske takmış olmayız. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da salgın boyunca maskesiz yapamayız." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Benli, yeni normal dönemde toplumsal önlemlerden bireysel önlemlere geçildiğini anımsattı.
"Spor yaparken de tedbirleri elden bırakmayalım" diyen Kayserispor Başkanı Gözbaşı ise virüs salgınının beslenme alışkanlıklarından günlük rutinlere kadar pek çok alışkanlığı değiştirdiğini aktardı. ’Maske, mesafe, temizlik’ vurgulu kamu spotu

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çalış, Kayserispor, Kayseri, Güncel, Haber

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