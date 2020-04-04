Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu halde bulunulan alanlarda maske kullanımı şartı getirildi. Peki, doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske nasıl takılır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır?

04.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:44
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?

Koç Akademi Eğitim Seti'ne destek veren Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Süda Tekinmaske kullanımı konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi. İşte, vatandaşların merak ettiği maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı gibi soruların yanıtları!

KORONAVİRÜS MASKESİ NASIL KULLANILIR?

Doç. Dr. Süda Tekin maske kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin: " Maskeyi elimize aldığımızda ağız ve burun tamamen kapanacak şekilde kulaklarımızın arkasından iplerini geçirin. Maskenin üstteki tel kısmı üte gelmesi gerekir ve maskenin bu metal kısmını burnumuza bastırmak suretiyle yerleştiriyoruz." dedi.

AYNAYA BAKIN

Açıklamalarına devam eden Süda tekin, "Aynaya bakarak maskenin tamamen ağzımızı, yüzümüzü kapladığından emin olmamız gerekiyor." dedi.

MASKE KULLANIMINDA HİJYEN NASIL SAĞLANMALI?

Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı, konusunda açıklık getiren Tekin, " her maskeye dokunduğumuzda mutlaka el hijyeni sağlamamız gerekir. Çünkü, en önemli bulaş yollarından birisi de ağzımızı veya burnumuzu ellediğimizde elimizi kirlenmesi, bu kirlenme ellerimizin kirlenmesi, bu kirlenmiş ellerimizin bir şekilde etrafa bulaştırmasıdır. Maskeyle işimiz bitti, çıkarmamız veya değiştirmemiz gerekiyorsa en temiz olduğunu düşündüğümüz kulaklardan arka tarafındaki ipler tutuyoruz. Maskemizi çöpe atıyoruz. Fakat, maskeye ellerimizle dokunduğumuz için ellerimizi yıkıyoruz, mutlaka alkol el antiseptikleri dezenfekte etmemiz gerekiyor. Unutmayız, sağlık bizimle başlar, tedbiri elden bırakamayalım" ifadelerini kullandı.

Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı?
Etiketler: Vehbi Koç Vakfı, Koronavirüs, Gündem, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 3 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!Koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? 3 Nisan koronavirüs ölüm ve vaka sayıları! Giriş çıkış yasaklanan şehirler!
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

11:09: Berat kandili mesajları! Berat kandili ne zaman 2020? Berat kandili yapılacak ibadetler - Haberler 10:58: Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatı ve biyografisi! Doktor ve Hekim Cemil Taşçıoğlu - Haberler 10:47: Maske nasıl takılır? Koronavirüs maskesi nasıl kullanılır? Doğru maske kullanımı nasıl olmalıdır? Maske kullanımında hijyen nasıl sağlanmalı? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:22: Bill Withers kimdir? Bill Withers nereli, neden öldü? - Haberler 10:02: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ertelendi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler