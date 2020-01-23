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Maske orkestrasının "Keyif" albümü çıktı

Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla bir grup iş insanı tarafından kurulan Maske Orkestra'nın "Keyif" adlı yeni albümleri müzikseverlerle buluştu. Grup, Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirip albümde yer alan 10 şarkıya aynı anda klip çekip yayınladı

23.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:41Maske orkestrasının "Keyif" albümü çıktı

Maske grubu Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Selin Selviler, Tayfun Yılmaz, Karaarslan, Özgür Parlak, Alp Tiner, Ergin Demirel, Emre Demirhan, Özkan Kaya ve Semih Ercan'dan oluşuyor. Grubun kurucusu Şenan Kerçin orkestrada klarnet çalıyor. Albümün kayıtları Şenan Kerçin'e ait stüdyoda yapılıp, 10 klip de Şenan Kerçin'e ait tesislerde çekildi.

Konser Gelirleriyle Tekerlekli Sandalye Alıyorlar

Albüme Keyif adını vermelerinin sebebini müziği keyif almak için yapmaları olduğunu söylüyorlar. Maske Orkestra, üç yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve kulüplerde konser veriyorlar. Konserlerden elde ettikleri gelirin tamamıyla da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alıyorlar.& ;




Emre Demirhan, Özkan Kaya, Eyüp, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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