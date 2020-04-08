Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde çeşitli uygulamalar başlatılırken maske atışı konusunda da birtakım yasaklar getirildi. Peki, İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi? Maske satışı yasak mı?

08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:22
Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerini açıkladığı konuşmasında maske satışı ile ilgili önemli bilgiler yer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da konu ile ilgili açıklamalar yapması sonrası Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi gibi konular yanıt buldu.

MASKE SATIŞI YASAKLANDI MI?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan maske atışı hakkında "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamalarımız vardır. Ücretsiz şekilde maske ulaştırmaya kararlıyız." diyerek maske satışının yasaklandığını açıklamıştı.

ECZANEDE MASKE SATIŞI YASAK MI?

Eczacılar Birliği eczanelerde maske satışı yasaklandı mı konusunda yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır." dedi.

MARKETTE MASKE SATIŞI YASAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, yaptığı açıklamada market dahil tüm satış noktalarında maske satışının yasak olduğunu açıkladı. Koca, maskelerin ücretsiz olarak dağıtılabileceğini sözlerine ekledi.

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ ÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı, Gündem, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi? - Haberler

Gündem Manşet

Haberler

’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil

Son Dakika Gündem Haberleri

10:30: İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir? - Haberler 10:22: Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi? - Haberler 09:56: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Ramazan'da teravih kılınacak mı? - Haberler 09:49: Toplum Bilimleri Kurulu nedir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler, görevleri neler? - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:40: EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV! - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler