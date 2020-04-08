Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerini açıkladığı konuşmasında maske satışı ile ilgili önemli bilgiler yer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da konu ile ilgili açıklamalar yapması sonrası Maske satışı yasak mı? İnternetten maske siparişi satışı yasak mı? Markette, eczanede maske satışı yasak mı? Maskeler ücretli mi gibi konular yanıt buldu.

MASKE SATIŞI YASAKLANDI MI?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan maske atışı hakkında "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamalarımız vardır. Ücretsiz şekilde maske ulaştırmaya kararlıyız." diyerek maske satışının yasaklandığını açıklamıştı.

ECZANEDE MASKE SATIŞI YASAK MI?

Eczacılar Birliği eczanelerde maske satışı yasaklandı mı konusunda yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır." dedi.

MARKETTE MASKE SATIŞI YASAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, yaptığı açıklamada market dahil tüm satış noktalarında maske satışının yasak olduğunu açıkladı. Koca, maskelerin ücretsiz olarak dağıtılabileceğini sözlerine ekledi.

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