Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maske stokçusu yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri satışı yasak olan cerrahi maskeleri stoklayarak fahiş fiyata satan satıcıyı yakaladı.

11.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:10
Maske stokçusu yakalandı
Balıkesir 'de jandarma ekipleri satışı yasak olan cerrahi maskeleri stoklayarak fahiş fiyata satan satıcıyı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Kovid-19 salgınını fırsata çevirerek tıbbi malzeme satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde satışı yasak olduğu halde fahiş fiyatla maske sattığı bilgisi alınan K.S. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 5 bin adet cerrahi maske ile 2 bin adet eldiven ele geçirdi.. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Altıeylül, Jandarma, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
’Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?’ Haberler
"Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?"
Haberler ›› 3. Sayfa ››Maske stokçusu yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:55: Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haberler 10:51: Yanomami Kabilesinde Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm Gerçekleşti - Haberler 10:51: Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı - Haberler 10:50: Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu - Haberler 10:50: Jandarma stokçuluk yapanlara göz açtırmıyor - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı