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Maske takarak ölüme meydan okudular

İstanbul'da 4 katlı bir evin çatısını onaran işçilerin, koronavirüsten korunmak için maske takması ancak aşağıya düşmemek için de hiçbir güvenlik önlemi almaması ilginç görüntüler oluşturdu.

10.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:54
Maske takarak ölüme meydan okudular
İstanbul 'da 4 katlı bir evin çatısını onaran işçilerin, koronavirüsten korunmak için maske takması ancak aşağıya düşmemek için de hiçbir güvenlik önlemi almaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeşilköy 'de 4 katlı bir evin çatısını onaran 2 işçinin koronavirüse karşı maske takmasının dışında hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti. İşçiler çatıda yüzlerinde maskeyle saatlerce güvenlik önlemi almadan çalışmaya devam etti. İşçilerin tehlikeli onarımı pes dedirtirken, koronavirüsten korunmak için yüzlerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilköy, İstanbul, Güncel
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