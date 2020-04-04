Maske takma zorunlu mu? Nerelerde maske takmak mecburi? Kimlerin maske takması zorunlu? Market ve pazar yerlerinde maske takmak zorunlu mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler açıklayan Cumhurbaşkanı , maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı Açıklama sonrası vatandaşlar maske takma zorunlu mu? Kimlerin maske takması zorunlu? Market ve pazar yerlerinde maske takmak zorunlu mu ve nerelerde maske takmak mecburi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

MASKE TAKMA ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıklamalar geldi. Ülke genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." ifadelerini kulandı. Öte yandan Erdoğan, yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, en az 3 adım mesafeye uymayanlara ceza verileceğini belirtti...

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NERELERDE MASKE TAKMAK MECBURİ?

Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

KİMLERİN MASKE TAKMASI ZORUNLU?

İnsanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takma zorunluluğu var.

MARKET VE PAZAR YERLERİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getiridli.