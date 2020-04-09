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Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı Kağıthane'de trafik polisleri yan yana oturan bir sürücüye idari para cezası uyguladı Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu bir hafif ticari...

09.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:01
Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı
Kağıthane 'de trafik polisleri yan yana oturan bir sürücüye idari para cezası uyguladı
İSTANBUL - Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu bir hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcunun sosyal mesafeye uymadıklarını gördü. Yan yana oturan 3 kişiden biri polisi görünce poşetle ağzını kapattı. Polis sürücüye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle bin lira idari para cezası uyguladı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50 ile çalışmasına karar verilmesinin ardından vatandaşların toplu taşıma araçlarına maske takmadan binmeleri yasaklanmıştı. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde şehir içi otobüs, minibüs ve taksilere yönelik denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Yan yana oturan 3 kişiden biri poşetle ağzını kapattı
Öte yandan trafik polisleri denetimler kapsamında bir hafif ticari aracı durdurdu. Polisi gören araçtakilerden biri şeffaf bir poşetle ağzını kapatmaya çalıştı. Yolcularla beraber yan yana oturan Suriyeli sürücüye ise sosyal mesafeye uymadığı için "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlerine uymamak" maddesinden bin lira idari para cezası uyguladı. Cezanın ardından sürücü yolcuların arkaya geçmesinin ardından yoluna devam etti. Denetimler kapsamında çok sayıda minibüsü ve otobüsü durduran polis, yolcu sayımı yaparak sürücüleri uyardı. Polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolculara ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını istedi.
Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Polis, 3. Sayfa
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